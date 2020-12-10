Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Marketten 50 bin liralık sigara hırsızlığı kamerada

Marketten 50 bin liralık sigara hırsızlığı kamerada

Şüphelilerden marketten çıkışı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Akalan Güvenlik Kamerası Sigara Harekete Geç Hırsız 


- Ataşehir’de bir markete giren hırsızlar, 50 bin lira değerindeki 200 adet karton sigara çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Ataşehir Ferhatpaşa mahallesinde bulunan bir markette 17 Kasım 2020 tarihinde 03.50 sıralarında meydana geldi. Markete giren 3 hırsız, 50 bin lira değerinde 200 karton sigara çalarak kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden Sertaç Ekin K. (19) isimli şahıs, Ataşehir Mevlana mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Sigarayı Bıraktıracak 10 Kilit AdımSigarayı Bıraktıracak 10 Kilit Adım
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı