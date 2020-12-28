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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Markette 7 bin TL’lik soygun anı kamerada

Markette 7 bin TL’lik soygun anı kamerada

Şahısların geliş anı

Market Soygun Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-Markette beklemeleri
-Kasalardan paraları alma anları
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Esenyut’ta bir markete giren iki soyguncu kasiyere silah soğrultarak kasalarda bulunan yaklaşık 7 bin TL’yi alarak kaçtı. Yaşanan o anlarda saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, 24 Aralık Perşembe akşamı saat 19.50 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ufuk Caddesi'nde bulunan bir markete müşteri kılığında iki kişi geldi. Şahıslar bir süre içeride bekledikten sonra, müşterilerin marketten çıkmasıyla kasaya yöneldi. Şüphelilerden biri kasiyere silah doğrultarak kasayı açmasını istedi. Şahıslar daha sonra, markette bulunan 2 kasadan 7 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerin inceleyerek kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o anlarda güvenlik kamerasına yansıdı. (MD-ZA-
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