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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Markete silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Markete silahlı saldırı güvenlik kamerasında

Olay anı güvenlik kamerası görüntüsü

( ORDU ) ORDU

Akalan Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Saldırı 


- Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan bir markete, otomobil ile gelen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yenipazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobille gelen kimliği belirsiz maskeli kişiler, adreste bulunan markete 5 defa ateş edip kaçtı. Bu sırada marketin önünde bekleyen bir kişi de olaydan son anda kaçarak kurtuldu. Atılan kurşunlar, marketin manav bölümü ile su bidonlarına isabet ederken, o anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Market sahibi Nihat Gülmez ise, kimseyle bir husumetinin olmadığını ifade ederek, kaçan şüphelilerden şikayetçi olduğunu söyledi.

Şüpheli 3 kişi yakalandı Dün akşam yaşanan saldırı olayı sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli olan 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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