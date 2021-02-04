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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Market ve araçlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Market ve araçlardan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Zanlıların marketten hırsızlık yapması

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Harekete Geç Hırsız 

-Dışarıdaki meyve ve sebzeleri çalması
-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

( ADANA )- Adana’da 6 marketten gıda ve tekel ürünü, 3 araçtan ise akü çaldığı öne sürülen iki zanlı ile hırsızlık eşyaları satın aldığı öne sürülen bir kişi yakalandı- Zanlıların hırsızlık anları saniye saniye görüntülendi ADANA

- Adana’da 6 marketten gıda ve tekel ürünü, 3 araçtan ise akü çaldığı öne sürülen iki zanlı ile hırsızlık eşyaları satın aldığı öne sürülen bir kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 market ve 3 araç sahibi hırsızlığa maruz kaldıkları için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine şikayette bulundu. Polis şikayet üzerine harekete geçerek market ve araçların güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan incelemede marketten hırsızların gıda ve tekel ürünü çaldığı, araçlardan ise akü aldığı tespit edildi. Polis zanlıların kimliklerini belirlemek için yaptığı çalışmada iki zanlının Ramazan A. ve Yılmaz A. olduğu zanlıların çaldıkları malzemenin bir kısmını Şahin B.’ye sattığını belirledi. Polis daha sonra zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada polis zanlıları Narlıca Mahallesinde olduğunu tespit etti. Polis mahalleye gittiğinde zanlılar polisi görünce otomobil ile kaçmaya çalıştı. Ancak kısa süre kovalama sonrası iki zanlı yakalandı. Polis daha sonra çalıntı eşyayı satın alan şahsı da gözaltına aldı. Zanlılar emniyete getirilerek sorgulandı. Ayrıca zanlıların bulunduğu otomobili ve evlerinde yapılan aramalarda çaldıkları malzemelerin bir kısmı ele geçirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Ramazan A. ve Yılmaz A. nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, Şahin B. adil kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada zanlıların hırsızlık anları ise saniye saniye görüntülendi.
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