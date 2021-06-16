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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Market önündeki paketli gazetelerin çalınması kamerada

Market önündeki paketli gazetelerin çalınması kamerada

Güvenlik kamerası görüntüleri

Market Salar Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız 

-Marketten görüntü

( KONYA ) - KONYA

- Konya’da kimliği henüz belirlenemeyen şahsın market önündeki yeni gazeteleri çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, merkez Selçuklu ilçesi Nişantaş Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli şahıs, sabah saatlerinde markete gelen günlük gazeteleri alarak uzaklaştı. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, yürüyerek marketin önüne gelen şahsın, marketin önündeki gazeteleri alarak götürmesi ve olay yerinden uzaklaşması yer alıyor. Market sahibi Mehmet Acar, gazetelerden dolayı 300 lira civarında zarar ettiğini belirterek, “Zaman zaman marketin önünden değersiz eşyalar bile çalınıyor. Boş kasaları dahi çalıyorlar. Çevredeki binalarda ve iş yerlerinde de sürekli hırsızlık oluyor. En son sabah vakti paketli gazeteleri çalarak götürüyorlar. Biz bunlardan bıktık artık” dedi.
(RÇ-AH-
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