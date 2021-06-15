Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Mardin’de otomobillerin kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasında

Mardin’de otomobillerin kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası görüntüsü

Hastane Petrol Ofisi Trafik Kazası Güvenlik Kamerası Petrol 

-Kaza anı
-Otomobillerin çarpışma anı

( MARDİN ) - MARDİN

- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay Kızıltepe Bahçelievler Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 Haziran’da sabah saatlerinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla ilçedeki hastaneye sevk edildi. Kaza anı bir petrol ofisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kızıltepe ve Ceylanpınar istikametinden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpışıyor. Çarpışma ile birlikte otomobiller sağa ve sola savrulurken ortalığı toz bulutu kaplıyor. Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine koşuyor. (SG-AKK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement