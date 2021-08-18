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Mardin’de kafeye giren hırsız tablet, bilgisayar ve bahşiş kutusu çaldı
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mardin’de kafeye giren hırsız tablet, bilgisayar ve bahşiş kutusu çaldı

Mardin’de kafeye giren hırsız tablet, bilgisayar ve bahşiş kutusu çaldı

Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntüsü

( MARDİN ) - MARDİN

Olay Yeri İnceleme Kamera Güvenlik Kamerası Dizüstü Bilgisayar Hırsız 


- Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir kafeye giren hırsız tablet, bilgisayar ve bahşiş kutusu çalarken hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Mardin'in Nusaybin ilçesi Demiryolu kenarındaki kafeye giren bir kişi, kafenin kasasını açtı. Kasadaki 400 lira bahşiş kutusu, 3 tablet ve bir dizüstü bilgisayarı çalan hırsız daha sonra kafeden ayrıldı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, kafeden hırsızlık olduğunu fark ettikten sonra durumu polise bildirdi. Kafede incelemelerde bulunan Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri güvenlik kameralarına yansıyan hırsızın kimliğini tespit etmeye çalışırken, olay yeri inceleme ekipleri de kafede incelemelerde bulundu. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına anbe an yansırken, polisin incelemesi sürüyor. (KA-SI-
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