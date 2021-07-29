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Manyas’ta Kınalı keklikler doğaya salındı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Manyas’ta Kınalı keklikler doğaya salındı

Manyas’ta Kınalı keklikler doğaya salındı

-Kekliklerin doğaya salınması

Kınalı 

--Ali Atar'ın açıklaması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Yozgat keklik üretme çiftliğinden getirilen kınalı keklikler Manyas Gölü Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri tarafından doğaya salındı. Kene düşmanı olarak bilinen ve Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğüne bağlı Çalatlı Keklik Üretim İstasyonunda üretilen kekliklerden bir bölümü Manyas'ta doğaya salındı. Milli Parklar Bandırma Müdürlüğü ekiplerince getirilen keklikler Manyas Gölü Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ali Atar ve dernek yöneticileri ile birlikte ilçenin kırsal Çavuş Mahallesi Doğanca avlağı mevkiinde kafesleri açılarak doğaya salındılar. Nesli tükenme noktasına gelen kınalı kekliklerin doğada çoğaltılmasının amaçlandığı belirtilirken, Balıkesir iline 2500 adet keklik gönderildiği bunların uygun olan ilçelere gönderildiği açıklandı. Manyas Gölü Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ali Atar, Manyas ovasında artık keklik seslerinin yankılanacağını belirterek "Yakında av sezonu başlıyor, bu bölgeyi yasaklamayı düşünüyoruz, avcı arkadaşlarımızın da keklikleri koruyup, kollayacaklarına inanıyorum. Kekliklerin ilçemize gelmesinde katkısı olanlara teşekkür ediyorum" dedi.
(HT
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