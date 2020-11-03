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03 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Mansur Yavaş'ın o videosuna tepki yağıyor

Mansur Yavaş'ın o videosuna tepki yağıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'Başkent'in keyfini sür' kampanyasına ilişkin hazırlattığı video bir çok kişinin tepkisini çekti.

Mansur Yavaş Belediye Başkanı Başkent 


Hazırlanan videoda bisikletli bir çocuğun merdivenlerden atlaması ve caddede olmadık hareketler yapması dikkat çekiyor.

Bu videoyu örnek alan çocukların cadde ve sokaklarda bisikletiyle tehlikeli hareketler yapıp kendilerine ve çevredeki insanlara zarar verebileceği Mansur Yavaş ve ekibinin hiç aklına gelmiyor mu?
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