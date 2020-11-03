Mansur Yavaş'ın o videosuna tepki yağıyor



Hazırlanan videoda bisikletli bir çocuğun merdivenlerden atlaması ve caddede olmadık hareketler yapması dikkat çekiyor.



Bu videoyu örnek alan çocukların cadde ve sokaklarda bisikletiyle tehlikeli hareketler yapıp kendilerine ve çevredeki insanlara zarar verebileceği Mansur Yavaş ve ekibinin hiç aklına gelmiyor mu?



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