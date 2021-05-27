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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
MANİSA - Silahlı saldırıya uğraya esnaf ağır yaralandı

MANİSA - Silahlı saldırıya uğraya esnaf ağır yaralandı

- Güvenlik kamerasına yansıyanlar - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıSilahlı saldırıya uğraya esnaf ağır yaralandı - Saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf ağır yaralandı.Topçuasım Mahallesi 3403 Sokak'ta motosikletli bir şüpheli, burada çay ocağını işleten Fırat Dürgen ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada tabancayla Dürgen'e ateş eden şüpheli, daha sonra arkadaşının hazırda beklettiği motosikletin arkasına binerek olay yerinden kaçtı.Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.Yaralanan Dürgen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis ekipleri, kaçan zanlının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan esnafın silahlı saldırıya uğraması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.silahlı saldırıya uğraya esnaf ağır yaralandı - Saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf ağır yaralandı.Topçuasım Mahallesi 3403 Sokak'ta motosikletli bir şüpheli, burada çay ocağını işleten Fırat Dürgen ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada tabancayla Dürgen'e ateş eden şüpheli, daha sonra arkadaşının hazırda beklettiği motosikletin arkasına binerek olay yerinden kaçtı.Çevredeki esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.Yaralanan Dürgen, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis ekipleri, kaçan zanlının kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.Öte yandan esnafın silahlı saldırıya uğraması, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk Müdahale Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Çay Ocağı Saldırı 

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