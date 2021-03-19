MANİSA - Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 polis yaralandı
- Polislerin pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğraması - Pitbul ve sahibi M.E.'nin gelişleri (güvenlik kamerası görüntüsü) - Polis ekiplerinin uyarıda bulunması (güvenlik kamerası görüntüsü) - Pitbullun polislere saldırması (güvenlik kamerası görüntüsü) - Pitbull cinsi köpeğin sahibinin kaçması (güvenlik kamerası görüntüsü) Manisa 'da pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 polis yaralandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Salihli ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 2 polis yaralandı, köpeğin sahibi tutuklandı.Bir kişinin Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi'nde pitbull cinsi köpeği tasmasız ve ağızlıksız dolaştırdığı ihbarı üzerine Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğin sahibi M.E'yi uyardı.Polislerin köpeğine tasma ve ağızlık takması konusundaki uyarısına sinirlenen M.E'nin köpeğine memurlara saldırması yönünde komut vererek kaçtığı iddia edildi. Yaralanan polis memurları B.K. ve F.B, Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hekimler B.K'ye 30, F.B'ye ise 2 gün istirahat raporu verdi.Kaçan köpek sahibi M.E, polis ekipleri tarafından yakalandı. M.E, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Sahibine 10 bin 434 lira para cezası kesilen köpek, Salih Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.
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