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MANİSA - Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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23 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
MANİSA - Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

MANİSA - Otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

- Otomobilin yola çıkan çocuğa çarpma anı (güvenlik kamerası) Manisa 'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı - Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildiMANİSA (AA) - Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde, otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk yaralandı.M.Ü. (44) idaresindeki 45 L 4692 plakalı otomobil, Çanakçı Mahallesi'nde ilerlerken yolun karşısına geçmek için bir anda yola fırlayan 5 yaşındaki A.Ç'ye çarptı.Kazada yaralanan çocuk, Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde, otomobilin, bir anda yola fırlayan çocuğa çarpması ve çocuğun yakınlarının olay yerine koşması yer alıyor.

Çarpma Anı Kamera Güvenlik Kamerası 

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