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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
MANİSA - Market sahibi şiddetli rüzgarın hareket ettirdiği cips standını koşarak yakaladı

MANİSA - Market sahibi şiddetli rüzgarın hareket ettirdiği cips standını koşarak yakaladı

- Market sahibinin şiddetli rüzgarın hareket ettirdiği cips standını koşarak yakalaması Manisa 'da market sahibi şiddetli rüzgarın hareket ettirdiği cips standını koşarak yakaladı - Olay anı güvenlik kamerasına yansıdıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Sarıgöl ilçesinde, market sahibinin şiddetli rüzgarın hareket ettirdiği cips standını yakalaması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.İş yeri sahibi Mertcan Kıllı, gazetecilere, rüzgarın esmeye başlamasının ardından dışardaki iki standın hareket etmeye başladığını söyledi.

Bunun üzerine dışarı çıktığını anlatan Kıllı, "Dükkanımın önündeki cips reyonları tekerlekli olduğundan rüzgar önüne alıp taşımaya başladı.
Hemen çıktım, lokantanın önünde yakaladım ve tekrar yerine getirdim. İki reyonu sağlama aldım." dedi.
Öte yandan olay, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, rüzgarın etkisiyle hareket eden standı iş yeri sahibinin koşarak yakalaması yer alıyor.

Market Kamera Güvenlik Kamerası Şiddetli Rüzgar 

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