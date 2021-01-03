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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Manisa kısıtlamanın son gününe sis içinde uyandı

Manisa kısıtlamanın son gününe sis içinde uyandı

SOKAKLARDAN DETAY

Market Yılbaşı Kabil Hayvan Sokak Hayvanları 

-SOKAK HAYVANLARI DETAY
-SİS DETAY

( MANİSA )- Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Manisa’daki sokaklarda sessizlik hakim olurken şehir güne yoğun sis içinde uyandı MANİSA

- Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında yurt genelinde yılbaşı nedeniyle uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Manisa’daki sokaklarda sessizlik hakim olurken şehir güne yoğun sis altında uyandı. Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, sosyal hareketliliğin azaltılması amacıyla 81 ilde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Manisa’da sessizlik hakim. Akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sisle birlikte yeni güne uyanan Manisa’da sokaklar boş kalırken marketlerin açılmasıyla birlikte yavaş yavaş hareketlilik başladı.
Görevli veya kısıtlamadan muaf olanlar araçlarıyla çıkabildiği Manisa’da boş kalan sokak ve caddeler sokak hayvanlarına kaldı.
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