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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
MANİSA - İş yerine ateş açan şüpheli aranıyor

MANİSA - İş yerine ateş açan şüpheli aranıyor

- Ateş açılan iş yerinden görüntüler - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasından görüntüler Manisa 'da iş yerine ateş açan şüpheli aranıyorMANİSA (AA) - Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.Alınan bilgiye göre, henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi, ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi 5793. Sokak'ta kentin tanınan iş adamlarından Arif Koşar'ın iş yerine tabancayla art arda ateş ettikten sonra olay yerinden koşarak kaçtı.Silahlı saldırı esnasında aralarında Arif Koşar'ın da bulunduğu iş yeri çalışanları olayda yara almadı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki delilleri toplayan ve güvenlik kamerasını inceleyen polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Akalan Kamera Silahlı Saldırı Güvenlik Kamerası Saldırı 

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