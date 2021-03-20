Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MANİSA - Down sendromlu 'Komiser Şefik' ambulans çarpması sonucu yaralandı

MANİSA - Down sendromlu 'Komiser Şefik' ambulans çarpması sonucu yaralandı

MANİSA - Down sendromlu "Komiser Şefik" ambulans çarpması sonucu yaralandı - Kaza anı görüntüsü (güvenlik kamerası) Manisa 'nın down sendromlu "Komiser Şefik"i ambulans çarpması sonucu yaralandı - Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildiMANİSA (AA) - Manisa 'da yolun karşısına geçmek isterken ambulansın çarptığı down sendromlu Şefik Aslan (30), hastaneye kaldırıldı.Polisleri çok sevdiği için zaman zaman polis kıyafeti giyen ve kentte "Komiser Şefik" olarak da tanınan Şefik Aslan'a, 8 Eylül Caddesi'nde karşıya geçerken ambulans çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan Aslan, ambulanstaki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aniden yola çıkan Aslan'a, yolunda hızla ilerleyen bir ambulansın çarptığı görülüyor.

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Polis Kıyafeti Sağlık Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement