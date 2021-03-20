MANİSA - Down sendromlu 'Komiser Şefik' ambulans çarpması sonucu yaralandı
MANİSA - Down sendromlu "Komiser Şefik" ambulans çarpması sonucu yaralandı - Kaza anı görüntüsü (güvenlik kamerası) Manisa 'nın down sendromlu "Komiser Şefik"i ambulans çarpması sonucu yaralandı - Kaza güvenlik kamerasınca kaydedildiMANİSA (AA) - Manisa 'da yolun karşısına geçmek isterken ambulansın çarptığı down sendromlu Şefik Aslan (30), hastaneye kaldırıldı.Polisleri çok sevdiği için zaman zaman polis kıyafeti giyen ve kentte "Komiser Şefik" olarak da tanınan Şefik Aslan'a, 8 Eylül Caddesi'nde karşıya geçerken ambulans çarptı.Çarpmanın etkisiyle savrulan Aslan, ambulanstaki sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Bu arada kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aniden yola çıkan Aslan'a, yolunda hızla ilerleyen bir ambulansın çarptığı görülüyor.
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