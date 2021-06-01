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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Manisa’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Manisa’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

- Kazaya karışan araçlardan detaylar

İlk Müdahale Trafik Kazası Geçmiş Olsun Hanlı 

-- Olay yerinden detaylar

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde İzmir-İstanbul yolu Manisa Saruhanlı ilçesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akhisar istikametinden Manisa yönüne seyir halinde olan Bayram K. yönetimindeki 45 YA 0337 Renault marka otomobil, Saruhanlı ilçesinden Mütevelli Mahallesi istikametine doğru giden Mehmet D. idaresindeki 45 AER 215 plakalı Dacia marka araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 45 AER 215 plakalı araç aynı yönde seyir halinde olan Selim K. yönetimindeki 45 M 6415 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Kazada 45 YA 0337 plaka otomobil sürücüsü Bayram K. ve yolcu konumunda bulunan Düriye B. ile 45 AER plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ayşenur D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı. Olay yerine gelen Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin de kazayla ilgili bilgi alarak, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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