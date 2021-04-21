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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Manisa’da motorlu kuryenin ölümden döndüğü anlar kamerada

Manisa’da motorlu kuryenin ölümden döndüğü anlar kamerada

Kaza anı güvenlik kamera görüntüsü

( MANİSA ) MANİSA

Kamera Güvenlik Kamerası Sağlık Ekipleri 


- Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobil ile çarpışan ve ölümden dönen motosikletli kuryenin kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Atatürk Caddesi ile 326 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan caddeye çıkan Şükrü Ç. yönetimindeki 45 SC 9990 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerleyen Mehmet Ö. idaresindeki 34 RJ 0584 plakalı motosikletli kuryeye çarptı. Kazada yaralanan kurye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çarpmanın etkisi ile motosikletli kuryenin havada takla attığı ve başındaki kaskın fırladığı kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (BA-
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