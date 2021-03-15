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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Manisa’da hırsızlık anı kamerada

- Manisa’da hırsızlık anı kamerada

Güvenlik kamerası hırsızlık anı

( MANİSA )- Giyim mağazasından hırsızlık yaparken yakalandı MANİSA

Adli Kontrol Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri Giyim Mağazası 


- Manisa’nın Salihli ilçesinde bir giyim mağazasından mont çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Mağazadaki hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Olay, Zafer Mahallesi’ndeki Çarşamba Pazarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Pazarında faaliyet gösteren giyim mağazasında, hırsızlık olayı meydana geldi. Durumu fark eden mağaza sahibi polis ekiplerine haber verdi. Mağazadaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, mont çalan şüpheli Z.B.’yi(68) yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. BA-
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