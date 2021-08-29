Manisa’da gazileri ve şehit ailelerini onurlandıran çalışma

-Gazi ve şehit yakınlarının açıklamaları

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( MANİSA ) MANİSA



- Milli ve manevi değerlere hassasiyetle yaklaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, toplu taşıma araçlarında başlattığı sesli anons çalışmasıyla şehit aileleri ve gazileri duygulandırdı. Toplu taşıma araçlarını kullanan şehit aileleri ve gaziler, kartlarını okuttuklarında duydukları, “Vatan size minnettar” anonsuyla hem duygulandı hem gururlandı. "Hepimiz duygulandık" Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında şehit aileleri ve gaziler için sesli anons sistemi başlattı. Toplu taşıma araçlarını kullanan şehit aileleri ve gaziler, ulaşım kartlarını okuttuklarında “Vatan size minnettar” anonsuyla karşılaştı. Karşılaştıkları sürpriz sonrası duygularını dile getiren Manisa Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adnan Kaya, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla yapılan çalışmayla, kartlarımızı toplu taşıma araçlarında kullandığımızda 'Vatan size minnettar' anonsu duyuluyor. Bu bizi gerçekten memnun etti. Hepimiz duygulandık. Biz bunu bekliyorduk. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

“Onurlandık” Yapılan çalışmanın kendilerini onurlandırdığını dile getiren Gazi Uzman Çavuş Zekeriya Çelik, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün toplu taşıma araçlarında yapmış olduğu jest bizleri onurlandırmıştır. Bu çalışma için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Toplu taşıma araçlarını kullandığımızda yapılan 'Vatan size minnettar' anonsu diğer yolcuların da dikkatini çekiyor. Bu anlamda, tekrar teşekkür ediyorum. Vatan sağ olsun” dedi.

Çalışmanın şehit aileleri ve gazilere karşı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün gösterdiği hassasiyetin bir göstergesi olduğunu dile getiren Toplu Taşıma Şube Müdürü Evren Yıldız, “Gazilerimize ve vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizin ailelerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün adına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

(SC-Y)

