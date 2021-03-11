Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Manisa’da bakımsız yol beton gibi sağlam olacak

Manisa’da bakımsız yol beton gibi sağlam olacak

ÇALIŞMANIN YAPILDIĞI YOLUN DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Güzergah İçme Suyu Erimli Hanlı Hayvan 

-BÜYÜKŞEHİR EKİBİNİN İŞÇİLERİ ZİYARETİ DETAY
-ALİ ÖZTOZLU KONUŞMA
-KURTULUŞ KARAÇAY KONUŞMA
-MUHTARLAR KONUŞMA
-DETAY

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesine bağlı Lütfiye Mahallesi ile Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi arasındaki güzergahta beton yol uygulamasına başladı.
Yol yapım ve bakım çalışmalarını dört mevsim sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Saruhanlı ilçesi Lütfiye Mahallesi ile Akhisar’ın Beyoba Mahallesi arasındaki güzergahta beton yol uygulamasına başladı.
4 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilen çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu inceledi. Öztozlu’ya, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, MHP İlçe Başkanı Baki Ulu, Belediye Meclis Üyeleri, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Serdar Özgedik ve mahalle muhtarları eşlik etti. Mahalle muhtarları ile sohbet eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Beton yolu, sathi kaplamayı, prestij caddelerimizi kendi ekiplerimizle yapıyoruz. Peyzaj uygulamalarımızda kullandığımız çiçekleri kendi ekiplerimiz ile yetiştiriyoruz. Bunun yanı sıra, hayvan içme suyu göletlerini temizliyoruz, seralar ile üreticimize destek oluyoruz. Her daire başkanlığımız, kendi ekipleriyle üretken ve verimli belediyecilik anlayışıyla, yeni projeler hayata geçiriyor. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, bizlere her konuda desteği veriyor” dedi.
Aynı anda farklı noktalarda beton yol uygulaması yaptıklarını da belirten Öztozlu, “Gördes ilçemizde eski Salihli yolunda bunun yanı sıra Saruhanlı ilçemizde Lütfiye Mahallesi ile Akhisar Beyoba Mahallesi arasındaki güzergâhta ve Saruhanlı ilçemizde Azimli-Gökçeköy Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan yolda ekiplerimiz çalışıyor. Saruhanlı ilçemizde 37 kilometre beton yol programımız var” ifadelerini kullandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, “Alt temel çalışmalarının ardından mekanik çalışmalarımızı tamamlayacağız. Daha sonra ise beton yol uygulamasını tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement