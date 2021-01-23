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23 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Maltepe ve Pendik'teki çok sayıda suçtan aranan şahıs yakalandı

Maltepe ve Pendik'teki çok sayıda suçtan aranan şahıs yakalandı

Güvenlik kamerası

Kapkaç Akalan Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-Şüphelinin emniyetten çıkarılışı
-Hırsızlık anları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pendik ve Maltepe'de iki gün içerisinde işlediği 3 farklı suçtan aranan şahıs, polis ekiplerince yapılan takip sonrası suçüstü yakalandı. Yaşanan hırsızlık olayları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, İstanbul'un Maltepe ve Pendik ilçelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde M.C.B isimli şahıs Maltepe ve Pendik'teki farklı adreslerde kapkaç, oto hırsızlığı ve iş yerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdi. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi sonrası, konuyla ilgili başlatılan çalışmalar kapsamında, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, görüntülerin incelenmesinin ardından bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerden M.C.B.(20) isimli şahıs Pendik, Mimar Sinan Caddesi üzerinde çalmış olduğu araç ile birlikte suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan M.C.B isimli şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Öte yandan şüphelinin Maltepe ve Pendik'teki hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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