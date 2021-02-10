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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Maltepe'den çaldığı otobüsü Beyoğlu’na bıraktı, yakalanmaktan kurtulamadı

Maltepe'den çaldığı otobüsü Beyoğlu’na bıraktı, yakalanmaktan kurtulamadı

Güvenlik kamerası görüntüsü

Polis Merkezi Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri Hırsız Polis 

-Hırsızın görüntüsü

( İSTANBUL )- Çaldığı otobüsün kapıları açık bırakarak kaçan hırsız yakalandı- Hırsızın otobüsü kullandığı anlar kamerada İSTANBUL

- Maltepe’den çaldığı otobüsü Beyoğlu’nda kapıları açık bir şekilde bırakarak kaçan hırsız Kartal’da bulunan evinde yakalandı. Çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilen hırsızın otobüsü sürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Meydanı yakınlarında Maltepe-Kadıköy hattında çalışan minibüsün kapıları açık bir şekilde bırakıldığı ihbarını aldı. Aracın olduğu yere gelen ekipler, plaka üzerinden minibüsün şoförü A.T. isimli şahsa ulaştı. A.T. polislerle yaptığı görüşmede diğer şoför arkadaşı C.K.’nın minibüsü bir yere bıraktığını, kendisinin de o bölgeye gittiğinde aracın olmadığını söyledi.

Araç şoförüyle yapılan konuşmaların ardından, polis ekipleri minibüsün güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan çalışmalarda minibüsü çalan şahsın çok sayıda suç kaydı olan A.V.C. olduğu tespit edildi. Minibüs hırsızı Kartal’daki evinde yakalandı Hırsızla ilgili bilgilere ulaşan polis ekipleri, A.V.C’nin Kartal Uğur Mumcu Mahallesindeki evine baskın düzenledi.
Yapılan çalışmada yakalanarak gözaltına alınan hırsız polis merkezine götürüldü. Hırsızın A.V.C.nin çok sayıda çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan hırsız A.V.C. ilk ifadesinde aracı ihtiyacı için çaldığı ve götürmek için fırsatı olmadığını söylediği öğrenildi. Hırsızın minibüsü kullandığı anlar kamerada Maltepe’den çaldığı minübüsü Beyoğlu’nda kapıları açık bir şekilde terk ederek kaçan hırsızın, minibüsü kullandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızın minibüsü kullandığı görüldü.
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