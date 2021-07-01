Maltepe’deki bisiklet hırsızı kamerada

-şüpheli şahsın bisikletle daireden çıkışı

-şüpheli şahsın başka bir daireye girişi

-şüpheli şahsın bisikletle daireden çıkışı



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Maltepe’de ayakkabı ve bisiklet hırsızlığından aranan şüpheli şahıs emniyet güçlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi ve yaptığı detaylı araştırmalar sonucunda yakalandı. Yakalanmasının ardından şüpheli şahsın çaldığı 7 çift spor ayakkabı ve 2 adet bisiklet ele geçirildi. Maltepe’de ayakkabı ve bisiklet hırsızlığına dair aranan şahıs emniyet güçlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemesi ve yapılan detaylı araştırmalar sonucunda 27 Haziran saat 13.00 sıralarında Fatih ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde bulunan bir metruk bina içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerindeki kişin kendisi olduğunu kabul eden şahıs, hırsızlığa konu olan 7 çift spor ayakkabı ve 2 adet bisikleti sakladığı yerden çıkararak görevlilere teslim etti. Emniyet güçlerinin yapmış olduğu araştırmalarda yakalanan şahsın 2020 yılında Bahçelievler ilçesinde meydana gelen “Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı” suçundan faili firar olarak arandığı belirlenirken yakalanan şüpheli şahsa “Açıktan Hırsızlık” ve “Bisiklet Hırsızlığı” suçlarından 28 Haziran tarihinde sevk edildiği adli makamlar tarafından adli kontrol hükümleri uyguladı.

