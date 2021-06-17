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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Maltepe'de sahte 150 dolar cinayeti kamerada

Maltepe'de sahte 150 dolar cinayeti kamerada

Şüphelinin adliyeye sevki

Kız Arkadaş Kamera Kaydı Güvenlik Kamerası Cinayet Anı Cinayet 

-Şahsın ateş ettiği an (Güvenlik kamera kaydı)
-fotoğraflar

( İSTANBUL )- Kurşunların hedefi olan şahıs hayatın kaybederken, cinayet anı ise kameraya yansıdı İSTANBUL

- Maltepe’de bir kişi, 150 doların sahte çıkması üzerine çıkan tartışma arkadaşına kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan şahıs hayatını kaydederken, yanındaki kız arkadaşı ise hafif şekilde yaralandı. Cinayet anı ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Olay Maltepe, Başıbüyük Mahallesi Göze Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Savaş, borç verdiği kişiden aldığı 150 doların sahte olduğunu fark edince, parayı aldığı arkadaşı Buğra B.'yi (21) telefonla aradı. Dün gece saat 03.00 sıralarında buluşan iki arkadaş arasında sahte para mevzusundan dolayı tartışma başladı.
Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine yanında taşıdığı silahı çeken Buğra B., arkadaşı Mahmut Savaş’a kurşun yağdırdı. Mahmut Savaş olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan kız arkadaşı Türkmenistan uyruklu Mavludakba İ. kolundan hafif şekilde yaralandı. Olayı gerçekleştirdikten sonra Buğra B. hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredekiler ise durumu hemen polise bildirdi. Kıskıvrak yakalandı Gelen ihbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Kaçan şüphelinin peşine düşen ekipler, şüphelinin gidebileceği yerleri tespit etti. Buğra B. Başıbüyük Mahallesi'nde bir arkadaşının evine yapılan baskında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Buğra B.’nin 15 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Buğra B, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, cinayet anı ise kameraya yansıdı. (HZE-RU
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