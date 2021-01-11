Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Maltepe'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada

Maltepe'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada

Güvenlik kamerası kaydı

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-Hırsızların sokağa girişi
-Motoru çalarak olay yerinden uzaklaşmaları

( İSTANBUL ) - (Özel)Maltepe'de dakikalar içerisinde motosiklet hırsızlığı kamerada İSTANBUL

- (Özel) Maltepe'de bir evin önünde park halinde duran motosiklet kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık olayı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gece İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay yerine motor ile gelen iki kişi bir binanın önünde park halinde duran motosikletin önünde durdu. Çevreyi kontrol ettikten sonra kimsenin olmadığından emin olan ikili çalacakları motosiklete doğru yöneldi. Şahıslardan biri motorun kilidini kırdıktan sonra sürüyerek çalıştırıp olay yerinden uzaklaşırken, diğer şahıs ise geldikleri motora binerek kaçmaya başladı.
Yaşanan o anlar ise çevredeki bir apartmana ait olan güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah motorunun yerinde olmadığını gören sürücü ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Öte yandan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. (HA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı