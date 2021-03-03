Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Maltepe’de 13 yaşındaki küçük kız okul dönüşü dehşeti yaşadı

Maltepe’de 13 yaşındaki küçük kız okul dönüşü dehşeti yaşadı

Kızın annesi ile röp.

Sosyal Medya Küçük Kız Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-detay

( İSTANBUL )- Tacize uğrayan 13 yaşındaki küçük kızın yardımına apartman sakinleri koştu İSTANBUL

- Maltepe’de kimliği belirsiz bir şahıs 13 yaşındaki küçük kıza okul dönüşü tacizde bulunarak saldırdı. İddiaya göre küçük kıza bayıltıcı bir madde koklatarak bayıltmaya çalışan şüpheli, küçük kızın yardım çığlığına koşan apartman sakinlerini görünce kaçtı. Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saat 17.00 sıralarında Maltepe’de Altayçeşme Mahallesi Acar Sokakta meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz maskeli bir şahıs bir apartmanın kapısının açık olduğu sırada içeri girdi. Merdiven boşluğunda bekleyen şahıs okuldan dönen 13 yaşındaki Eylül Naz Toker kapının şifresini yazdıktan sonra içeri girdiği sırada şüpheli şahıs kızın üzerine atlayarak tacizde bulunmaya çalıştı. Şüpheli şahıs küçük kızın ağzını kapatarak iddiaya göre bayıltıcı bir madde koklatmaya çalıştı. Saldırıya uğrayan küçük kız kendini korumaya çalışıp çığlık atarak yardım istedi. Çığlık seslerini duyan apartman sakinleri aşağı indi. Apartman sakinlerinin geldiğini gören şüpheli şahıs hızla uzaklaşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri dehşeti yaşayan küçük kızı sakinleştirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek küçük kıza dehşeti yaşatan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli şahsın güvenlik kamerasına yansıyan fotoğrafını sosyal medyada paylaşan küçük kızın annesi Ebru Toker bulunması için çağrıda bulundu. Küçük kıza okul dönüşü dehşeti yaşatan şüpheli şahsa tepkiler çığ gibi büyüdü. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlattı. "Komşumuz çığlık sesini duydu" Yaşanan olay sonrası konuşan küçük kızın annesi Ebru Toker, “Pazartesi günü babası kızımı alıp evin önüne bıraktı. kapının şifresini giren kızıma apartmana giriş yapıyor ve kapının kolay açıldığını fark ediyor. Hemen ardından saldırgan kızımı omuzundan iterek apartman içerisine yere düşürüyor. Hemen sonrasında kızıma ilaç koklatmaya çalışmış. Kızımla saldırgan arasında yaşanan arbedede kızım Çığlık atmaya başlamış. Çığlık çığlık sesini komşumuz duymuş. Saldırgan aşağıya doğru gelen komşumuzu görünce kaçmaya başlamış. Olayı duyunca hemen eve koştuk. Kolay atılacak bir durum değil. Mahallemizde saldırganı tanıyanlar var. Bu kişinin dedesi Bizim apartmanda oturuyor" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı