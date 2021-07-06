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Malatya’da trafik kazaları kameralara yansıdı
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6 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Malatya’da trafik kazaları kameralara yansıdı

Malatya’da trafik kazaları kameralara yansıdı

-kazalardan güvenlik kamerası görüntüleri

( MALATYA ) - MALATYA

Trafik Kazası Kamera Güvenlik Kamerası Altın Sanayi Sitesi 


- Malatya’da meydana gelen 2 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Malatya’da Haziran ayı içerisinde Özsan sanayi sitesi ve İnönö Caddesi, Sıtmapınarı mevkiindeki meydana gelen 2 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Sıtmapınarı mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, yol ortasındaki yaya vatandaş aracın altında kalmaktansa saniyelerle kurtuldu. (VK-LO-Y
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