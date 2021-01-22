Makas atmak isterken dükkana böyle girdi

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( İSTANBUL )- Mobilya dükkanındaki feci kaza anı kamerada İSTANBUL



- Beylikdüzü-Büyükçekmece istikametinde makas atmak isteyen gençlerin oyunu kötü bitti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, mobilya dükkanına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 17.30’da Beylikdüzü E-5 yanyolda meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre 34 ZA 6040 plakalı araç sürücüsü ve içerisindeki 2 kişi yolda seyir halindeyken makas atmak istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp bir mobilya dükkanına girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken dükkanda maddi zarar meydana geldi. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (ECİ- İD-



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