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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Makas atmak isterken dükkana böyle girdi

Makas atmak isterken dükkana böyle girdi

Kazanın güvenlik kamera kaydı

Kamera Kaydı Kamera Güvenlik Kamerası Mobilya Direksiyon 

-Kaza yerinden görüntüler
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL )- Mobilya dükkanındaki feci kaza anı kamerada İSTANBUL

- Beylikdüzü-Büyükçekmece istikametinde makas atmak isteyen gençlerin oyunu kötü bitti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, mobilya dükkanına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 17.30’da Beylikdüzü E-5 yanyolda meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre 34 ZA 6040 plakalı araç sürücüsü ve içerisindeki 2 kişi yolda seyir halindeyken makas atmak istedi. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp bir mobilya dükkanına girdi. Kazada 3 kişi yaralanırken dükkanda maddi zarar meydana geldi. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (ECİ- İD-
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