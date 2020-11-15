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15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Makas atan sürücü bir daha direksiyon başına geçemeyecek

Makas atan sürücü bir daha direksiyon başına geçemeyecek

Arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

Yarış Para Cezası Araç Kamerası Harekete Geç Direksiyon 


- Bursa’da makas atarak yarışan otomobil trafiği tehlikeye düşüren sürücünün ehliyetine el konuldu. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinden İzmir istikametine giden 16 DR 221 plakalı otomobilin makas atarak 100 kilometre hızın üzerinde seyretmesi bir başka otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçen Bursa Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücünün S.C. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan S.C.'ye 1228 lira para cezası kesildi. Ehliyetine de el koyuldu. Sürücü, 'araç kullanmaya elverişli olup olmadığının tespiti' için psikoteknik değerlendirmeye gönderildi.
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