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10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Mahallede top oynayan çocuklara sinirlenen adam dehşet saçtı

Mahallede top oynayan çocuklara sinirlenen adam dehşet saçtı

Bayramoğlu’nun sokaktakilerle kavga ettiği anlar

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Bayramoğlu’nun tüfekle dışarı çıkması
-Tüfeği çocuklara doğrulttuğu anlar
-Havaya ateş etmesi
-Gözaltı anı
-Aktüel
-Olay yerinden ayrılan polisler
-Genel Görüntü ve detay

( İSTANBUL )- Pompalı tüfeği ateşleyip çocukları kovalayan adam güvenlik kamerasında İSTANBUL

- Esenyurt’ta, kapısının önünde top oynayan çocuklara sinirlenen bir kişi, evinden aldığı pompalı tüfek ile sağa sola ateş açıp, mahalledeki çocukları kovaladı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 16.30 sıralarında Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1343 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanda yaşayan Mithat Bayramoğlu, dışarıda top oynayan çocukların seslerinden rahatsız oldu. Evinden çıkan Bayramoğlu, çocuklarla tartışmaya başladı.
Sokakta oynayan çocukların Bayramoğlu’na saldırmasından sonra sinirlenen adam evine silahını almaya koştu. Bu sırada mahalledeki çocuklar Bayramoğlu’nu evine kadar kovaladı. Evinden pompalı tüfeğini alan adam, silahı çocuklara yöneltip önce kovaladı daha sonra bir el ateş etti. Yaşananları gören sokaktaki vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Silahıyla birlikte gözaltına alındı Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bayramoğlu’nu bina içinde yakaladıktan sonra gözaltına aldı. Tüfeğine de el konulan Bayramoğlu ifadesi alınmak üzere Kıraç Polis Merkezine götürüldü. Emniyetteki ilk ifadesinde çocukların top oynarken çok ses yaptıklarından şikayetçi olduğunu ve çocukların yanına gittiğinde darp edildiği için pompalı tüfekle kovaladığını söyledi.

Pompalı dehşeti kamerada Sokaktaki dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı Güvenlik kamerası görüntülerine Bayramoğlu’nun, sokaktaki çocuklarla tartışması, pompalı tüfeği çocuklara doğrultup daha sonra da havaya ateş etmesi ve gözaltına alındığı anlar yansıdı.
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