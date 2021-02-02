Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Mahalle mahalle gezerek otomobillere böyle zarar verdiler

Mahalle mahalle gezerek otomobillere böyle zarar verdiler

-güvenlik kamerasından detaylar

Polis Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

--zarar gören otomobillerden detaylar
--otoparktan detaylar
--röportaj
--çankaya’nın zarar gören aracını göstermesi

( KOCAELİ )- Sabah uyandıklarında otomobillerindeki hasarı gören polisi aradı- Kimliği belirsiz şahıslar yumruk ve tekmelerle 6 otomobile zarar verdi- Araçlara zarar veren şahıslar güvenlik kamaralarına yakalandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesine grup halinde mahalleleri gezen kimliği belirsiz şahıslar, yumruk ve tekme darbeleri ile park halindeki 6 otomobile zarar verdi. Şahısların otomobillere zarar verme anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay gece saatlerinde İzmit ilçesi Kozluk, Turgut, Gültepe, Serdar mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalle aralarında grup halinde dalaşan kimliği belirsiz şahıslar, yol kenarında park halindeki otomobillere yumruk ve tekmelerle zarar vermeye başladı.
4 mahalleyi gezen şahıslar, saldırdıkları 6 otomobilin cam ve aynalarını kırdı. Sabah uyandıklarında otomobillerindeki hasarı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. 6 araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede zarar gören otomobiller hakkında rapor tutuldu. Polis ekipleri, vatandaşların şikayeti sonrasında, otomobillere zarar veren şahısların yakalanması için inceleme başlattı. "Mahallemizdeki birçok otomobilin aynaları kırıldı" Otomobiline verilen zararı görünce şaşırdığını söyleyen Fuat Çankaya adlı vatandaş, "20 yıldır burada oturuyorum, ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Dün akşam bir olayla karşı karşıya kaldık, benim otomobilimin aynası kırılmış, sadece benim değil mahallemizdeki birçok otomobilin aynaları kırıldı. Duyduğum kadarı ile Gültepe, Kozluk gibi mahallelerde de bir çok otomobilin aynaları ve camları kırılmış. Bu olayı neden, nasıl yaptıkları hakkında bir fikrim yok. Gerekli müracaatlarda bulunduk, bu tür vatandaşlar son zamanlarda daha da arttı" dedi.
Gerilerek tekme atıp otomobilin aynasını böyle kırdı Öte yandan kimliği belirsiz şahısların otomobillere zarar verme anları ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde mahalle arasında ilerleyen kimliği belirsiz şahıs, yolda yürürken park halinde gördüğü otomobilin aynalarına önce yumrukla sonra tekme atarak kırdığı anlar yer alıyor. Görüntülerin devamında araçlara zarar veren şahsın giysisinin kapüşonunu kafasına geçirerek umursamaz tavırları ile yoluna devam ettiğini görünüyor. (MEK-GY
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı