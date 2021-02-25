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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mağazadan yemek takımı hırsızlığı kamerada

Mağazadan yemek takımı hırsızlığı kamerada

Hırsızlık anından detay

( BURSA ) BURSA

Kamera Güvenlik Kamerası Yemek Takımı Hırsız 


- Bursa’da iş yerinde meydana gelen hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde, kadın ve erkeğin iş yerlerine pazar çantasıyla geldikleri ve yemek takımı çalarak kaçtıkları anlar yer aldı. Olay, Osmangazi ilçesinde bir AVM’de meydana geldi. Görüntülerde, kadının ve erkeğin iş yerlerine pazar arabası ile geldikleri önce etrafı gözetledikleri, sonrasında pazar arabasın yemek takımını doldurmaları görüldü.
Hırsızlık şüphelisi çiftin dışarı çıkarken gösterdiği rahat tavırlar pes dedirtti.
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