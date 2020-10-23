Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis Sinop'ta

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( SİNOP ) SİNOP



- Macaristan Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'ın davetlisi olarak ilçe merkezinde Macar mühendis Ajtai Albert Kovach adına açılan su kuyusunun " açılışına katılmak üzere Sinop'a geldi Büyükelçi Viktor Matis, İlk olarak Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'yı makamında ziyaret etti. Belediye ziyareti sonrasında, 1900'lü yıllarda Boyabat'ta yaşanan kuraklık nedeniyle ilçede yaşanan su sorununun çözümü için Boyabat'a getirilerek günümüz hidroelektrik ve türbin sisteminin küçük bir örneği sayılabilecek düzeneği Kalebağı mevkinde faaliyete geçiren Macar Su Mühendisi Ajtai Albert Kovach'ın adına Kalebağı Mesire alanında açılmış olan "Macarın Kuyusu"nun açılışı gerçekleştirildi.

Matis, burada yaptığı konuşmada,:"2 yıl önce Boyabat ile ilişkiler başlayınca Albert Kovach'ı araştırdım. Kovach Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşamış. Anılarını makaleler şeklinde yazmış. İstanbul'un güzelliğinden, Zonguldak'ın kömürlerinin zenginliğinden, İslam dininin ve Türk insanının ne kadar güzel olduğundan bahsetmiş. Türkiye'de en son Boyabat'ta yaşayan Albert Kovach, buraya suyu getirmiş, elektriğe kavuşturmuş ve bir kalp krizi sonrasında burada hayatını kaybedip burada toprağa verilmiş.Bu özel günde maceristan milli gününde boyabatta olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum çünkü Ajtai Albert Kovach açtığı kuyunun tekrar açılması bizim için de önemli bir şey. Hatta suyunun bu kadar temiz güzel temiz ve tatlı oldugundan dolayı daha da mutlu oldum." ifadelerini kullandı. Açılışta konuşan Boyabat belediye başkanı Şefik Çakıcı ise:" 1930 lu yıllarda macar mühendisimiz kuyuyu burada 11-12 metrede açıyor ve diyor ki az daha aşagı inersem aşagı sel basar diyor. Bu güne geldiğimizde zemin etütlerinde bizim Boyabat'a verdiğimiz su kuyularımız da burada. Hemen 40 metre buranın çeperinde yani o açıdan başarılı bir mühendismiş tespiti de çok güzelmiş. bugün maceristanın milli birlik gününde bu kuyuyu açmamızın da ayrı bir önemi var .Büyükelçimizin bugünü belirlemesinde ayrı bir önem oldu bizler için . bundan sonra artık Ajtai Albert Kovach'ın mirasını ve bu boyabatlıların vefa duygusunu daha yüksek ilişkilere ekonomik olarak, külürel olarak eğitim alanında geliştirmemiz gerekiyor. Bunun öncülüğünü Macaristan Büyükelçimiz yaptı. Ben bunu devam ettireceğim belediye başkanlığım süresince macaristan'ı ziyaret edeceğim. bizim birbirimize vefalı olmamız gerek. Eger biz vefalı olursak dünya insanı da birbirine vefalı olur.Birlik beraberlik içinde İnşallah hizmetlerimizi devam ettireceğiz Büyükelçi Matis, "Macarın Kuyusu"nun açılışı sonrasında ilçe merkezinde Yaşayan Kültürel Miras Müzesi ve Kasaplar Çarşısı'na götürüldü. Buralardaki incelemelerin ardından Ajtai Albert Kovach’ın Boyabat Şehir Mezarlığındaki mezarı ziyaretiyle Viktor Matis'in Boyabat ziyareti sona erdi. Programa: AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Türk-Macar İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Tahsin Er, AK Parti Boyabat İlçe Başkanı Mustafa Yayla, kurum müdürleri, STK temsilcileri katıldı.





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