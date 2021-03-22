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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Lübnan'da başıboş at otomobile çarptı

- Lübnan'da başıboş at otomobile çarptı

- Yaşanan kaza anına ait görüntüler

( BEYRUT ) BEYRUT

Kamera Güvenlik Kamerası 


- Lübnan'da yolda koşarak ilerleyen başıboş at, cadde üzerinde seyir halinde olan ve atın geldiğini görünce duran otomobile çarptı. Lübnan'da ilginç bir kaza meydana geldi. Lübnan'ın batısında yer alan Lübnan Dağı Valiliğine bağlı Siblin ve Ketermaya kasabaları arasında koşarak ilerleyen başıboş bir at, cadde üzerinde seyir halinde olan ve atın geldiğini görünce duran bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere düşen at, bir süre durmasının ardından kalkarak kaçmaya devam etti. Yerel kaynaklar kazanın 19 Mart tarihinde yaşandığını ifade ederken, kazada atın vücudunda ezilme ve çürükler meydana geldi. Kazada otomobil ise ciddi şekilde hasar aldı. Yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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