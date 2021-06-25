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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
LONDRA - Eşini aldattığı ortaya çıkan İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, görevine devam edeceğini söyledi

LONDRA - Eşini aldattığı ortaya çıkan İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, görevine devam edeceğini söyledi

- İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un eşi Martha Hancock'un evden çıkışı - Martha Hancock'un arabaya binişiLONDRA (AA) - İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, eşini aldattığına dair fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra yaptığı açıklamada, istifa çağrılarını reddederek, "ülkeyi salgından çıkarmak için" göreve devam edeceğini belirtti.
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un eşi Martha Hancock ise evlerinden çıkarken görüntülendi.The Sun gazetesi, evli olan Hancock'un yine evli olan eski lobici Gina Coladangelo'yu bakanlık binası içinde öperken gösteren güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğrafları yayımladı.Haberde, Hancock'un, Coladangelo'yu martta 6 aylık bir sözleşmeyle ücretsiz danışman olarak atadığı ve daha sonra ona Sağlık Bakanlığı yönetiminde bir görev verdiği ancak bunu ilgili birimlere bildirmediği ifade edildi. - Muhalefetin istifa çağrısını reddettiHaberin ardından yazılı açıklama yapan Hancock, "Bu koşullarda sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğimi kabul ediyorum." dedi.
İnsanları hayal kırıklığına uğrattığını ve bunun için çok üzgün olduğunu belirten Hancock, muhalefetin istifa çağrısını ise reddetti.Hancock, "Ülkeyi bu salgından (yeni tip koronavirüs) çıkarmak için çalışmaya odaklanmaya devam ediyorum ve bu kişisel meselede ailemin mahremiyetine saygı gösterilirse memnun olurum." ifadesini kullandı.

İngiltere Koronavirüs Güvenlik Kamerası Koronavirüs Yazılı Açıklama 

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