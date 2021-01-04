Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Lokantanın önünden motosikleti böyle çaldı

Lokantanın önünden motosikleti böyle çaldı

Hırsızın motosiklete doğru gelmesi

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-Motosikleti ittirmesi
-Daha sonra çalıştırması

( İSTANBUL ) -- Paket serviste kullanılan motosikleti çaldı, arkasına bakmadan kaçtı İSTANBUL

- Arnavutköy'de bir lokantanın önünde duran ve paket servis için kullanılan motosikleti çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesinde bulunan bir lokantanın önünde yaşandı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elleri cebinde bir kişinin önce etrafı gözlediği sonra ise motosiklete doğru yöneldiği görüldü.
Etrafta kimsenin olmadığını gören hırsız, park halinde duran paket servisinde kullanılan motosikleti önce ittirdi daha sonra ise çalıştırarak hızla uzaklaştı. İşyeri sahibi ise polis ekiplerine haber vererek şikayette bulundu. Ekipler, çalınan motosikleti bulmak ve hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. (EG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı