Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Lokantadaki 2 ayrı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Lokantadaki 2 ayrı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Lokantadan görüntü

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Irak Kağıt Toplayıcısı 

-Lokanta sahibi kadın röportaj
-Hırsızlık anları güvenlik kamerası görüntüleri
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da bir lokantada bir hafta içerisinde yaşanan 2 hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Dere Mahallesi 653. Sokakta bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk hırsızlık olayı geçtiğimiz hafta Pazartesi günü yaşandı. Öğle saatlerinde lokantaya gelen kimliği belirsiz bir kadın telefonun olmadığını ve birini aramak istediğini söyleyerek lokanta sahibi Derya Akay'dan (44) yardım istedi. Lokantanın paket servisinde kullanılan telefonla görüşme yaparak kapıya çıkan kadın bir süre telefonla konuştuktan sonra müşteri yoğunluğunu fırsat bilerek telefonla birlikte hızla lokantadan uzaklaşarak kayıplara karıştı. İkinci hırsızlık olayı ise yine geçtiğimiz hafta Cuma günü yaşandı. Sabahın erken saatlerinde elektrikli motosikletle lokanta önüne gelen kağıt toplayıcısı anne ve oğul olduğu düşünülen 2 kişi lokanta için kapı önüne bırakılan süt şişelerini elektrikli motosiklete yükleyip olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Her 2 olayda lokantanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Lokanta sahibi Derya Akay, “1 hatada 2 kere hırsızlık olayıyla karşılaştık. İlk önce müşteri olarak gelen bayan telefonumuzu istedi. Sipariş telefonunu verdik. Telefonumuzla konuşarak gitti, telefonumuzu götürdü çaldı. İkinci bir olayda da müşterilerimize servis ettiğimiz sütü anne ve oğul sabah biz dükkanı açmadan gelip götürmüşler” dedi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (YC-AH-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement