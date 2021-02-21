- Libya’da UHM İçişleri Bakanı Başağa’ya yapılan suikast girişimine ait görüntüler ortaya çıktı



- Libya'nın başkenti Trablus'ta kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya yapılan suikast girişimine ait görüntüler ortaya çıktı. Libya'nın başkenti Trablus'un batısındaki Cenzur bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa'ya ikamet ettiği konuta gittiği sırada suikast girişiminde bulunulmuştu. Libya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başağa'nın yerel saatle 15.00 civarında Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde ikamet ettiği konutuna gittiği sırada seyir halindeki araçtan konvoyuna ağır silahla ateş açıldığı belirtildi. Başağa'nın saldırıdan herhangi bir yara almadan kurtulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirten Bakanlık, silahlı grupla çatışmaya girilmesi sonucu 1 korumanın yaralandığını, saldırganlardan 1’inin etkisiz hale getirildiğini ve 2 saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Başağa’ya düzenlenen suikast girişimi ise çevrede bulunan güvenlik kamerası ve vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.



loading...