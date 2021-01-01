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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kuzenini öldüren zanlı: “Hak eden hakkını aldı”

Kuzenini öldüren zanlı: “Hak eden hakkını aldı”

Ceyhan adliyesinden görüntü

Yılbaşı Pompalı Tüfek Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Basın Mensupları 

-amcasının oğlunu öldüren zanlı Ramazan Y'nin polis eşliğinde adliyeye getirilmesi
-cinayet zanlısı Ramazan Y. "hak eden hakkını aldı" demesi
-Detaylar

( ADANA ) ADANA

- Adana’nın Ceyhan ilçesinde pompalı tüfekle kuzenini öldüren zanlı, adliyeye sevk edilirken, "Hak eden hakkını aldı" diye bağırdı.Edinilen bilgiye göre olay, 31 Aralık 2020 tarihinde Ceyhan’ın İnönü Mahallesi 758 sokakta saat 15.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre, Antalya’da çalışan ve yılbaşı iznine gelen Gökhan Y. (25), evlerinin önünde amcasının oğlu Ramazan Y. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ramazan Y., Gökhan Y.'ye tüfekle ateş açtı. Olay yerinde yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Öte yandan, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlı kuzeni olaydan bir süre sonra yakaladı. Zanlının ifadesinde "namus meselesi yüzünden öldürdüm" dediği öne sürüldü. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Ramazan Y.'nin, adliyeye getirildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına “hak eden hakkını aldı” diye bağırması dikkat çekti.
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