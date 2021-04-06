Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kuyumcunun sandalyeyle kovaladığı silahlı soyguncular yakalandı

Kuyumcunun sandalyeyle kovaladığı silahlı soyguncular yakalandı

Şüphelilerin Adliyeye sevk anı

Soygun Sahte Kimlik Akalan Güvenlik Kamerası Silahlı Soygun 

-Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- Silahlı soygunculara sandalyeyle direndi: O anlar kameraya böyle yansıdı İSTANBUL

- İstanbul’un Fatih ve Bahçelievler ilçelerinde kuyumculara dadanan silahlı 2 soyguncu yakalandı. Bahçelievler’de soymaya çalıştıkları bir kuyumcuda ise sert kaya çarpan silahlı 2 soyguncunun iş yeri sahibi tarafından sandalye ile kovalandığı anlar kameraya böyle yansıdı. İstanbul’un Fatih ve Bahçelievler ilçelerinde 11 Şubat 2020 ve 26 Mart 2021 tarihlerinde arasında çok sayıda kuyumcuya giren silahlı soyguncuların kimlikleri tespit edildi. Adreslerinin belirlenmesinin ardından şüphelilerin ikametlerine baskın yapıldı. Yapılan baskında Mukayam E. (55) , Harun S.ve Hasan A. gözaltına alındı. Suç dosyaları da kabarık olan şüphelilerden Mukayam E. 5, Harun S.’nin 9 ve arandığı da belirlenen Hasan A.’nın da 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Yapılan baskınlarda ayrıca silah, silaha ait mermiler ve sahte kimlik ele geçirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Kovalama anı kameralara yansıdı Öte yandan 2 soyguncunun Bahçelievler’deki bir kuyumcuyu soymaya çalışma anları da kameraya yansıdı. Soygunculardan biri silahını çekerken, kuyumcudan altınları istedi. Kuyumcu ise yerdeki sandalyeyi kaldırarak soygunculara direndi. Kuyumcu soyguncuları sandalyeyle kovaladı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. (HZE- RU
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement