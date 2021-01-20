-Copu çıkartıp saldırması

-Kuyumcunun copu almaya çalışması

-Soyguncunun yerde yatması

-Vatandaşlar

-Polis ekipleri

-Detay



( İSTANBUL ) - (ÖZEL)- Silivri’de kuyumcuda soygun girişimine ait yeni görüntüler ortaya çıktı İSTANBUL



- Silivri'de kuyumcuda yaşanan sorgun girişiminde, soyguncunun kuyumcuya copla saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Silivri Alibey Mahallesi Başkomutan Caddesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanından dün sabah saatlerinde kuyumcuya silahı ve elindeki sopayla giren Mert Y. isimli şahıs, iş yeri sahibi Serdar U.'dan altınları torbaya doldurmasını istemişti. Altın dolu poşeti alan zanlı, dükkandan çıkmak üzereyken ruhsatlı silahını alan kuyumcu Serdar U., iki el ateş edip yaralamıştı. Kuyumcuda coplu saldırı anı kamerada Soygun girişimine ait güvenlik kamerası görüntüleri ve soyguncunun vurulduktan sonra yerde yattığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde, Mert Y’nin kuyumcuya girdiği ve montunun içine sakladığı copu çıkartıp, kuyumcuya saldırdığı görülüyor. Kuyumcunun da copu elinden almaya çalıştığı görülüyor. (YE-ZA-



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