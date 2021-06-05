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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kuyumcu’da biber gazlı gasp kamerada

Kuyumcu’da biber gazlı gasp kamerada

Güvenlik kamerası

Biber Gazı Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri 

-biber gazı sıkması
-kaçması
-dükkan sahibinin peşinden koşması
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul’da bir şüpheli yüzüne biber gazı sıktığı kuyumcunun elindeki bileziği çalarak kaçtı. Şüpheli gözaltına alınırken, o anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye olay geçen pazartesi İstanbul’da Sultanbeyli'de meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcuya giren kapüşonlu şüpheli, bir süre bileziklere baktı, ardından iş yeri sahibine biber gazı sıkarak elindeki bileziği aldı. Kuyumcu neye uğradığını şaşırırken, şüpheli dükkandan koşarak kaçtı. Kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirledi. Şüpheli, olaydan iki gün sonra bir işyerinde yakalandı. Şüpheli E.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay kamerada Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bir süre bileziklere baktığı, daha sonra iş yeri sahibine biber gazı sıkarak bileziği aldıktan sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor.
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