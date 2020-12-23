- Kütahya Belediyesi'nde en düşük işçi maaşı 3 bin 200 TL

-Mehmet Oruçöz'ün konuşması.

-Halil Özdemir'in konuşması.

-Başkan Işık'ın konuşması.

-İmzaların atılması.



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya Belediyesi'nde toplamda bin 200 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi törenle imzalandı. İmzalanan sözleşmeyle Kütahya Belediyesi'nde en düşük asgari ücret 3 bin 200 TL oldu. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, sözleşmenin Türkiye’ye örnek olacak bir anlaşma olduğunu ifade etti.

Hizmet İş Sendikası ile Kütahya Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile Kütahya Belediyesi, bölgesinde işçisine en iyi zammı veren belediyeler arasında yer aldı. İmzalanan iki yıllık toplu iş sözleşmesi ile Kütahya Belediyesi'nde en düşük çalışan maaşı 3 bin 200 Lira oldu. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın makamında Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Mahalli İdareler İşveren Sendikası (MİS) Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz, belediye başkan yardımcıları, sendika iş yeri temsilcileri ve işçilerin katıldığı imza töreninde ilk konuşmayı Şube Başkanı Ödemiş yaptı. Ödemiş, “Pandemi nedeniyle zorlu bir süreçten geçildiğini belirten Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Sabahattin Ödemiş Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın verilen sözleri yerine getirdiğini söyledi.



Şube Başkanı Ödemiş, “Güzel bir sözleşme imzaladık. Başkanımız hem kadrolular hem de doğrudan temindeki arkadaşlara güzel zamlar verildi.

Türkiye’de imzalanan sayılı sözleşmelerden birisi oldu” dedi.

"BAŞKAN IŞIK SIKINTILARIMIZI ÇÖZDÜ" Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir ise konuşmasında, Kütahya Belediye Başkanı'nın merhametli bir belediye başkan olduğunu söyledi.



Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Işık’ın göreve geldiği günden bugüne kadar çalışanlara abi ve kardeş gibi davrandığını sendikaya karşı da sosyal ortak gibi davrandığını belirtti.

Özdemir, “Hizmet İş Sendikamız kavgacı bir sendika değil. Biz işçiye ve işverene zarar vermeden masa başında hallederek uyumlu bir birliktelik ve kardeşlik içerisinde toplu iş sözleşmesi yapmaktan yana bir sendikayız. Şehrin görünmeyen kahramanları olarak siz işçi kardeşlerimiz hem belediye başkanına güveniyorsunuz, hem de sendikanıza güveniyorsunuz. Geçmiş dönemlerde bazı mağduriyetler yaşadınız. Ama Başkanımız göreve gelerek tüm dert ve sıkıntılarımıza el koyarak problemlerimizi çözdü. Başkanımıza ve belediyedeki yetkililere teşekkür ediyorum. Bizler bundan sonra daha fazla çalışacağız. Başkanımızın başını öne eğdirmeyeceğiz. Zaman göz etmeksizin Kütahya’ya hizmet edeceğiz. Sözleşmemiz işçilerimize, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olsun" diye konuştu.

"TÜRKİYE’DEKİ NADİR SÖZLEŞMELERDEN" Mahalli İdareler İşveren Sendikası (MİS) Genel Sekreteri Mehmet Oruçöz ise konuşmasında sendika olarak iki sloganlarının olduğunu dile getirdi. Oruçöz, “Alın terine saygı ve yetim hakkını korumak. Türkiye’nin ve belediyenin şartlarını çok iyi biliyoruz. Bizde hem başkanım hem de sizleri düşünerek bu sözleşmenin hazırlanmasına katkı sunduk. Çalışma performansının yükseleceği konusunda bu sözleşmenin şuana kadar yapmış olduğumuz sözleşmeler içerisinde çok nadir bir sözleşme olduğunu söylemek istiyorum. Sözleşmemiz hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

"KİMSEYE SENDİKA BASKISI YAPMADIK" Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesi'nde halen çalışan bin 115 şirket işçisi ve 41 kadrolu işçiden oluşan yaklaşık bin 200 kişilik çalışanın, evine götürecekleri helal ekmeğin anlaşması için ortaya koyulan yazılı sözleşmenin imza töreninde olduklarını söyledi.



Toplu iş sözleşmesinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Işık, “ Belediye Başkanı olduktan sonra inancımın gereği olarak işçilerimizin sendikalı, belediyemizin de bu işten anlayan uzman işveren sendikası ile çalışması gerektiğine inandım. Çalışanlarımıza istediğiniz sendikaya üye olabilirsiniz ama mümkünse sendikalı olun dedim. Kimseye herhangi bir baskı yapmadan istediğiniz sendikaya üye oldunuz. Bizde belediye olarak tercihimizi MİS’den yana kullandık ve yetkili sendikamız siz olun dedik. İki sendika bir araya gelin ve Türkiye ve Kütahya’nın şartlarında 'işçileri mağdur etmeyelim' dedik" ifadelerini kullandı. (EFE-)



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