Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kuşadası’nda 'Elektronik atığını getir, can dostlara mama götür' kampanyası

Kuşadası’nda 'Elektronik atığını getir, can dostlara mama götür' kampanyası

kampanyadan görüntü

Hayvan Hakları Belediye Başkanı Çevre Temizliği Elektronik Atık Sokak Hayvanları 

-katılanlardan, hayvan dostlarından görüntü
-hayvanseverlerle röp.

( AYDIN ) Kuşadası’nda "Elektronik atığını getir, can dostlara mama götür" kampanyası AYDIN

- Kuşadası Belediyesi, çevre temizliği ile sokak hayvanlarını koruma konularında gösterdiği hassasiyeti ortak bir projede birleştirdi. Bu kapsamda İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda kurulan stantta elektronik atık getiren vatandaşlara can dostlar için mama veriliyor.Temiz bir çevre ve hayvan haklarıyla ilgili yaşama geçirdiği projelerle dikkatleri sıklıkla üzerine çeken Kuşadası Belediyesi, bu sefer iki konuyla ilgili duyarlılığını tek başlıkta topladı. “Bozuk, hurda elektroniğini getir, can dostlar için mamayı götür” sloganıyla bir proje başlatan Kuşadası Belediyesi, doğada yok olması nerdeyse imkansız olan elektronik atıkları toplamaya başladı.
Elektronik atığını getirene ise hayvan maması veriliyor. Bu sayede Kuşadalılarda hem çevre bilinci hem de sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oluşturulmak hedefleniyor. Tehlikesiz atık toplama ve taşıma lisansını da edinen Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde yürütülen proje hayvan severler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Projeye ilk desteği ise Kuşadası Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Ethem Kerim ile ilçedeki hayvansever derneklerin yöneticileri verdi. Elektronik atığından kurtularak sokak hayvanlarına destek olmak isteyen herkes 7,8,9,14,21 ve 28 Kasım tarihlerinde İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda kurulacak olan standa uğrayabilir.Hayata geçirdikleri projeden dolayı Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür eden Kuşadası Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği başkanı Ayten Gersusuz, “Ne mutlu ki bize, hayvan dostu bir belediyemiz ve belediye başkanımız var. Bugüne kadar faaliyete soktukları birçok proje sayesinde hayvanlarımız Kuşadası’nda daha rahat yaşıyorlar. Bugün başlayan ‘Bozuk, hurda elektroniğini getir, can dostlar için mamayı götür’ projesi de çok duyarlı bir çalışma. Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
İçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleriİçişleri açıkladı! İşte üç büyükşehir belediye başkanının görevden alınma gerekçeleri
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı