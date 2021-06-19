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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kuryenin gözü önünde motosikletini böyle çaldı

Kuryenin gözü önünde motosikletini böyle çaldı

KURYENİN GELMESİ

Polis Kamera Güvenlik Kamerası Polis Ekipleri Irak 

-İÇERİ GİRMESİ
-ELİNDE ALKOL KUTUSU İLE GELEN KİŞİ
-MOTOSİKLETE BİNMESİ
-HIZLA KAÇMASI

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'da elindeki alkol kutusuyla pilav satan dükkanın önünden geçen kişi, kuryenin bıraktığı motosikleti rahat tavırlarla binerek kayıplara karıştı. Olay, saat 23.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir pilav dükkanını önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefon ile siparişleri evlere yetiştirmeye çalışan motosikletli kurye, bir diğer siparişi almak için anahtarı üzerinde bırakıp dükkana girdi. Elinde alkol kutusu ile gelen genç birisi ise 16 CEP 95 plakalı motosikletin anahtarların üzerinde olmasını fırsat bildi. Elindeki alkol kutusu yere koyan zanlı, rahat tavırlarla motosikletin üzerine binerek çalıştırdı. Ne olduğunu anlamaya çalışan kurye, gözünün önünden hızla uzaklaşan motosikletine koşsa da yetişemedi. Şikayet üzerine polis ekipleri motosikleti bulmak için çalışma başlattı. Yaşanan bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (AÇ-
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