Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kuryelerin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada

Kuryelerin kafa kafaya çarpıştığı feci kaza kamerada

Kaza anından güvenlik kamerası görüntüsü

Hastane Market Kamera Güvenlik Kamerası Aktüel 

-Kaza yerinden aktüel görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen kazada iki kurye kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kurye yaklaşık 4 metre ileriye uçarken, kaza anları çevrede bulunan bir marketin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 19.15’te Konak ilçesi 179 sokak ve 200 sokak kesişiminde meydana geldi. 179 sokaktan yukarı doğru çıkan bir motorlu kurye ile 200 sokak üzerinde hareket halinde olan kurye sokakların kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir kurye olduğu yere düşerken, diğer kurye yaklaşık 4 metre uçarak bir marketin önüne düştü. Olduğu yere düşen kurye önemli bir zarar almazken marketin önüne düşen kurye ise bir süre yerde kaldı. O sırada sokak üzerinden geçen başka bir kurye kazayı görerek yardıma koştu. Market önüne düşen kurye tedbir amacıyla ambulansla hastaneye kaldırılırken iki kuryenin de ciddi bir durumunun bulunmadığı öğrenildi. Kaza anları sokak köşesinde bulunan bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu ve siparişlerin arttığı saatlerde meydana gelmesi sebebiyle sokak üzerindeki kurye yoğunluğu dikkat çekti. Kazada kafa kafaya çarpışan kuryelerin kaskları sayesinde hayatta kaldıkları görüldü.
(SY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement