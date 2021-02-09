Kuruyemişçideki 18 bin TL'lik hırsızlık kamerada

-Hırsızın elindeki fener ile sigara raflarını boşaltması

-Hırsızın aldıklarını çantaya koyması

-Hırsızın dükkanın içinde dolaşması



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de bir hırsız, levye ile kapısını açarak girdiği kuruyemişçi dükkanından 30 dakikada, 18 bin TL değerinde mal çalarak kayıplara karıştı. Kayseri'nin Talas ilçesinde bu saban 06:00'da meydana gelen olayda, hırsız levye ile kapısını açtığı kuruyemişçi dükkanına girdi. Hırsız yaklaşık 30 dakika kaldığı kuruyemişçi dükkanında yaklaşık 18 bin TL değerindeki sigara ve çeşitli ürünleri hiç acele etmeden yanında getirdiği çantaya doldurdu ve kayıplara karıştı. Sabah dükkanı açan iş yeri sahibi, olayı fark eder etmez polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri dükkanda parmak içi çalışmaları yaptı ve güvenlik kamerasınca görüntülenen hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.



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