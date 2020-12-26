Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Kurtlara meydan okuyan köpekler böyle telef oldu

Kurtlara meydan okuyan köpekler böyle telef oldu

KURT SÜRÜSÜNÜN KÖPEKLERE SALDIRMASI DETAY

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

Köpek Güvenlik Kamerası Alabalık Yağan Kar Yağışı 


- Sürü halinde gezen kurtlar karşılarına çıkan köpekleri parçalayarak telef etti.Iğdır’a yağan kar yağışı ve zorlu kış şartları nedeniyle arazide yiyecek bulamayan kurt sürüsü, yerleşim yerine indikten sonra iki köpeği parçalayarak telef etti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yiyecek bulmaya çalışan ve yerleşim yerine yaklaşan kurt sürüsü, köpekleri görünce tedirgin olup daha sonra onları izlemeye başladı.
Bu esnada kurt sürüsünü gören köpekler havlayarak karşılık verdi. Kendilerine doğru gelen kurt sürüsünü gören köpeklerden biri kaçınca, diğer köpek tek başına sürüye saldırarak adeta meydan okudu.“Arkadaşını yalnız bırakmadı”Kaçan ama daha sonra arkadaşının tek başına kurtların arasında kaldığını gören köpek, kurt sürüsüne saldırdı. Kalabalık olan kurt sürüsü iki gruba ayrılarak köpekleri aralarına aldı. Saldırıya uğrayan köpekler her ne kadar dirense de, kurtların sayıca üstün olması nedeni ile daha fazla direnemedi. Kurt sürüsü, aralarına aldıkları köpekleri sürükleyerek yerleşim yerinden uzaklaştıkları görüldü.
Yaşanan olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Teslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi PişmanımTeslim Olan Terörist İtiraf Etti: Köpek Gibi Pişmanım
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement