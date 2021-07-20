Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehitliklere ziyaret

-şehit babası Mehgmet Bağatur’un oğlunun mezarına su dökmesi

-Mehmet Bağatur’un konuşması

-mezarlıktan görüntü



( BATMAN -ÖZEL) BATMAN



- Batman’ın Sason ilçesinde şehit aileleri, Kurban Bayramının ilk gününde Erdemli Şehitliğini ziyaret ederek şehitler için dua okudu. Sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliğe gitmeye başlayan şehit yakınları, mezarların başında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti. Sason’da Erdemli Şehitliğinde mezarı bulunan İdlib şehidi Cuma Bağatur’un babası Mehmet Bağatur, şehit oğlunun mezarı başında gözyaşı dökerek, mezarın üzerine su döktü. Oğlundan ayrı geçirdiği üçüncü Kurban Bayramı olması nedeniyle bayramın kendisi için buruk geçeceğini ifade eden baba Bağatur, “Bütün İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da geldik. Her cuma akşamı da geliyoruz. Buruk bir bayram yaşıyoruz. Buraya gelen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Şehitlikte dua okuyan şehit yakınları, mezarlığa geçen çocuklara şeker ve çeşitli ikramlar dağıttı.



